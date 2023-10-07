Волгоград, 7 октября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Украинские военные отступили на исходные позиции в районе сёл Приютное и Новомайорское в Донецкой Народной Республике, сообщил журналистам 7 октября глава ДНР Денис Пушилин.

Александр Река/ТАСС Боевая работа расчёта 122-миллиметровой гаубицы «Д-30» ВС России

В ходе рабочей поездки в Волгоград глава региона комментируя ход спецоперации сообщил, что ВС России столкнулись с попытками ВСУ атаковать в районе Приютного и Новомайорского на угледарском направлении.

«Противник отброшен на исходные позиции, понёс потери как в живой силе, так и в технике», — заявил Пушилин.

Минобороны 6 октября сообщило, что на южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли более 755 военных. Также российские военные уничтожили на этом направлении восемь единиц бронетехники, машин, 11 артиллерийских орудий и 19 автомобилей.

В группировке российских войск «Восток» 19 сентября сообщили об уничтожении в районе Приютного одной штурмовой и двух разведывательных групп ВСУ. Позже, 23 сентября, в районе Приютного, а также Новодонецкого и Урожайного российские военные нанесли огневое поражение ВСУ.