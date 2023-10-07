Минск, 7 октября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом Владимиром Путиным наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, а также график предстоящих контактов, сообщило 7 октября агентство «БелТА».

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин

По данным агентства, Лукашенко намерен обсудить с Путиным 13 октября в Бишкеке вопросы белорусско-российских отношений.

Встреча лидеров двух стран планируется в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке. Там, согласно договоренностям, Лукашенко и Путин детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы двусторонних отношений.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 сентября подтвердил, что визит Путина в Киргизию планируется, там глава государства встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что государственный визит Путина ожидается 12 октября, а в Бишкеке 13 октября состоится саммит глав государств СНГ. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском городе Канте.

Путин и Лукашенко 15 сентября провели в Сочи переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения, украинский кризис и визит лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток. Путин рассказал Лукашенко о результатах переговоров и заверил, что Россия не собирается нарушать ограничения в связи с ситуацией на Корейском полуострове, но будет развивать отношения с Пхеньяном.