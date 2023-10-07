Москва, 7 октября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Страсть Вашингтона к разжиганию конфликтов во всём мире может остановить, видимо, только гражданская война на территории Соединённых Штатов. Такое мнение 7 октября выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Артур Габдрахманов/Sputnik/РИА Новости

По мнению Медведева, можно было предполагать, что в день 50-летия начала войны Судного дня (во время которой армия Израиля в 1973 году захватила сектор Газа, Синайский полуостров, западный берег реки Иордан и сирийские Голанские высоты. — Прим. ред.) произойдёт обострение палестино-израильского конфликта.

Зампред Совбеза отметил, что Вашингтону вместе со своими союзниками стоило заниматься именно этим.

«Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок», — пояснил он.

Однако вместо активного урегулирования палестино-израильского конфликта США вмешались в конфликт на Украине и занимаются сталкиванием близких народов, добавил Медведев.

«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 октября в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве заявили, что пока нет сообщений о россиянах, пострадавших в результате обострение палестино-израильского конфликта. В диппредставительстве уточнили, что консульский отдел контактирует с компетентными службами Израиля.

Утром 7 октября над Израилем сработала система противовоздушной обороны (ПВО), когда в сторону страны из разных частей сектора Газа выпустили десятки ракет. До этого в центральной и южной частях страны у границы с анклавом сработали сирены воздушной тревоги.

Позже в этот же день израильские военные заявили о «готовности к войне» после проникновения боевиков с территории Газы на фоне массированного ракетного обстрела государства. После этого армия обороны Израиля начала наносить удары по целям на территории сектора Газа.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что нынешнее обострение палестино-израильского конфликта оказалось неожиданностью, в противном случае Москва бы его не допустила. Дипломат призвал все стороны конфликта к сдержанности.