Валуйки, Белгородская область, 7 октября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В Белгородской области в результате ракетного обстрела ВСУ погиб мирный житель, написал 7 октября глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

Украинская армия утром 7 октября обстреляла из реактивной системы залпового огня «Град» посёлок Уразово в Валуйском городском округе.

«К большому горю, один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте», — сообщил Гладков, выразив родным и близким погибшего соболезнования.

Губернатор добавил, что повреждения в посёлке получили 14 частных домовладений. Кроме того, ракетный обстрел разрушил хозяйственную постройку и складское помещение в Уразово.

Повреждение также получила ГАЗель. Сотрудники оперативных и аварийных служб проводят работу на месте обстрела, они продолжают обход территории, фиксируя повреждения.

Минобороны утром 7 октября сообщило, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три ракеты «Точка-У», которые запустили в 10:00 мск ВСУ.

В ночь на 7 октября Минобороны сообщило о пяти украинских беспилотниках, уничтоженных над Белгородской областью. Вечером 6 октября также силы ПВО сбили два украинских БПЛА.