Минск, 7 октября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский поступает правильно, требуя от западных стран постоянной помощи. Видеозапись с высказыванием белорусского лидера опубликовал 6 октября «Пул Первого».

Известия/Кристина Кормилицына Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Зеленский ведёт себя абсолютно правильно», — считает Лукашенко.

Белорусский президент объяснил поведение Зеленского, которого часто критикуют за то, что он ведёт себя несолидно, прося помощи у Запада. По словам Лукашенко, перед началом конфликта, ещё с 2014 года, Украина готовилась к эшелонированной обороне. Затем США пообещали Украине любую поддержку в ходе конфликта. Он подчеркнул, что США заранее распределили роли. В свою очередь, Зеленский согласился.

Как отметил Лукашенко, теперь западные страны не делают то, что обещали, или же передают Киеву старую боевую технику. Зеленский же требует от Запада выполнения договорённостей, подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно говорил о смысле специальной военной операции на Украине (СВО). Как отмечал президент, действия России направлены на то, чтобы остановить украинский конфликт, который длится с 2014 года. Российский лидер подчеркнул, что полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались. Смысл российской спецоперации — защитить людей, которые проживают в Донбассе и в Запорожье, от киевского фашистского режима. Путин добавил, что Россия пыталась найти мирный способ разрешения конфликта в Донбассе, но это было невозможно — противник готовился к войне. По словам президента, Россию обманывали и водили за нос.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, язык, традиции и будущее.

Российский лидер также не раз говорил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, однако ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран. Глава государства отмечал, что если Запад действительно хочет мира, то должен прекратить поставлять оружие Киеву. В этом случае, как подчёркивал Путин, Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.