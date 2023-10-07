Гранада, Испания, 7 октября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. На неформальном саммите ЕС в испанской Гранаде разразился дипломатический скандал с участием президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сообщило агентство Bloomberg.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Макрон и Мелони, отмечает агентство, согласились провести на полях саммита импровизированную встречу по вопросу мигрантов с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Испанский премьер-министр Педро Санчес счёл, что проведение такой встречи на полях саммита отвлекает от официальных переговоров.

Сунак, как отметили знакомые с ситуацией источники, был недоволен и раздосадован. В итоге глава испанского правительства отменил совместную с ним пресс-конференцию.

Агентство отметило, что напряжённость в ЕС нарастает, поскольку миграция становится очень серьёзной проблемой европейской политики. Многие лидеры предпочли бы не касаться этой проблемы, потому что видели, как из-за неё падают их рейтинги.

Коллективная неспособность ЕС решить эту проблему задевает другие сферы, которые европейцы игнорировать не могут.

«Собравшись на юге Испании, лидеры ЕС планировали обсудить приветствие новых членов, поиск способов усиления их геополитической мощи и углубления их общего оборонного потенциала. И всему этому мешали споры по поводу миграции», — сообщило агентство.

Неформальный саммит ЕС в Гранаде прошёл 5–6 октября.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом второго дня мероприятия заявил, что Брюссель навязывает странам миграционный пакт, с которым Будапешт совершенно не согласен. Он также добавил, что Польша выступает против этого нововведения.

Польский министр обороны Мариуш Блащак 3 октября заявил, что если европейцы примут этот пакт, это станет самоубийством для ЕС. Мигрантов будет только больше, и никакой интеграции ждать не следует.