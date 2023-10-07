В ЕК задумались о расследовании в отношении китайских ветряных турбин
FT: ЕК может начать расследование в отношении китайских ветряных турбин
Лондон, 7 октября, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В отношении произведённых в Китае ветряных турбин Европейская комиссия может начать расследование, аналогичное тому, что проводится в отношении продаваемых КНР в Европу электромобилей. Об этом заявил исполняющий обязанности еврокомиссара по вопросам конкуренции Дидье Рейндерс, сообщила газета Financial Times (FT).
Европейские ветроэнергетические компании утверждают, что дешевый китайский импорт ставит их собственных производителей турбин на грань краха. В ЕК подозревают, что правительство КНР предоставляет субсидии производителям, которые, в свою очередь, как заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, предлагают европейским разработчикам проектов большие скидки и возможность отсрочки платежей на срок до трёх лет.
«В секторе ветроэнергетики есть компоненты, которые могли бы составить конкуренцию китайским. Если есть вероятность слишком большой помощи со стороны Китая <…> мы могли бы начать расследование», ― подчеркнул Рейндерс.
Издание напомнило, что с учётом опасений европейских компаний по поводу того, что ЕС стал слишком зависимым от китайских зелёных технологий, Брюссель уже ввёл пошлины на стекловолоконные материалы китайских компаний, которое используются в лопастях ветряных турбин.
Как сообщало ИА Регнум, 13 августа на пленарной сессии Европарламента глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подозревает КНР в предоставлении субсидий предприятиям по производству электромобилей и запускает специальное расследование.
Она пояснила, что глобальные рынки сегодня заполнены дешёвыми китайскими электрическими автомобилями, а цены на них искусственным образом установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. По словам фон дер Ляйен, это создаёт перекос на европейских рынках.