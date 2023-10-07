Лондон, 7 октября, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В отношении произведённых в Китае ветряных турбин Европейская комиссия может начать расследование, аналогичное тому, что проводится в отношении продаваемых КНР в Европу электромобилей. Об этом заявил исполняющий обязанности еврокомиссара по вопросам конкуренции Дидье Рейндерс, сообщила газета Financial Times (FT).

IMAGO/Manngold/ТАСС

Европейские ветроэнергетические компании утверждают, что дешевый китайский импорт ставит их собственных производителей турбин на грань краха. В ЕК подозревают, что правительство КНР предоставляет субсидии производителям, которые, в свою очередь, как заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, предлагают европейским разработчикам проектов большие скидки и возможность отсрочки платежей на срок до трёх лет.

«В секторе ветроэнергетики есть компоненты, которые могли бы составить конкуренцию китайским. Если есть вероятность слишком большой помощи со стороны Китая <…> мы могли бы начать расследование», ― подчеркнул Рейндерс.

Издание напомнило, что с учётом опасений европейских компаний по поводу того, что ЕС стал слишком зависимым от китайских зелёных технологий, Брюссель уже ввёл пошлины на стекловолоконные материалы китайских компаний, которое используются в лопастях ветряных турбин.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа на пленарной сессии Европарламента глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подозревает КНР в предоставлении субсидий предприятиям по производству электромобилей и запускает специальное расследование.

Она пояснила, что глобальные рынки сегодня заполнены дешёвыми китайскими электрическими автомобилями, а цены на них искусственным образом установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. По словам фон дер Ляйен, это создаёт перекос на европейских рынках.