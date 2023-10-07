Москва, 7 октября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании форума «Валдай» укрепило уверенность общественности стран Запада в том, что Россию победить невозможно, а угроза использования ядерного оружия исходит от западных государств. Об этом 7 октября написал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин

Таким образом политик прокомментировал статью французской газеты Le Figaro под названием «Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке».

Пушков отметил, что и статья, и её заголовок искажают и упрощают смысл заявлений главы государства для пропагандистского эффекта, потому что палец на спусковом курке держат для того, чтобы его нажать в наиболее подходящий момент.

«Но Путин ясно сказал: Россия применит ядерное оружие только в двух случаях — если против неё будет применено ядерное оружие и если возникнет угроза самому существованию российской государственности. Такая угроза может возникнут в сегодняшнем мире только со стороны Запада», — разъяснил он.

Сенатор подчеркнул, что президент не угрожал, а предостерегал и предупреждал. Пушков также высказал уверенность в том, что эти предостережения дошли до главных адресатов, которые их услышали.

«Этим адресатам пора также осознать, что заявленная ими цель — «стратегическое поражение» России — невыполнима. И опять же уверен: после этого выступления многие в мире, кто понимает это, укрепились в своём убеждении. А на Западе выросло число тех, кто отдает себе в этом отчёт», — заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Путин перечислил шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает всех друзей и партнёров. В числе таковых российский лидер назвал открытость и многообразие мира, максимальную представительность, всеобщую безопасность, а также справедливость для всех и равноправие.

Глава государства завершил свою речь на форуме «Валдай» 5 октября словами о том, что укрепление многополярного мира неизбежно. Путин общался с членами клуба «Валдай» в общей сложности 3 часа 40 минут.