Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. В результате ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа погибла местная жительница. Об этом 7 октября сообщили в спасательной службе Израиля (MDA), передал телеканал CNN.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

«По данным MDA, в результате обстрела погибла женщина в возрасте 70 лет в Кфар-Авиве в районе Гдерот», ― говорится в публикации.

Женщина получила тяжёлые ранения в результате попадания ракеты по ее дому, медики боролись за её жизнь, но не смогли спасти пострадавшую.

Кроме того, пострадали по меньшей мере трое человек. Два человека получили лёгкие ранения в районе Ашкелона. Ещё один 20-летний молодой человек получил осколочные ранения средней тяжести в Янве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября со стороны сектора Газа совершили массированный ракетный обстрел территории Израиля. В сторону Израиля выпустили десятки ракет.

На юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены предупреждения населения о ракетных обстрелах. Предупреждающие сирены также звучали в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева.

В Израиле заявили, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне». Израильские военные начали наносить удары по целям на территории сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где уже в ближайшие часы проведёт срочное совещание с руководством силовых структур страны.