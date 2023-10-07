Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив на срочное совещание с руководством силовых структур страны на фоне начавшегося утром 7 октября ракетного обстрела со стороны сектора Газа, сообщила канцелярия главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«В ближайшие часы проведёт оперативное совещание с руководством системы безопасности», — говорится в сообщении.

В Тель-Авиве расположены штаб-квартиры минобороны и силовых структур Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября над Израилем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Из разных частей сектора Газа в сторону Израиля выпустили десятки ракет. На юге страны, в городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены предупреждения населения о ракетных обстрелах. ъ

Позднее армия Израиля объявила о «готовности к войне». В оборонном ведомстве заявили, что за последний час начался массированный ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа, террористы проникли на территорию страны. В ведомстве добавили, что жители южных и центральных районов страны должны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ.