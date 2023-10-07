Нариманов, Астраханская область, 7 октября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул 7 октября в селе Солянка Наримановского района в Астраханской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

МЧС Астраханской области

Сообщение о возгорании поступило в 08:26 мск. Пожар вспыхнул на складе на улице Дорожной. Ему присвоили повышенный ранг сложности.

«На пожаре один пострадавший», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, пять человек погибли в Нижегородской области в результате пожара в ночь на 7 октября. Погибла семья, проживавшая в частном жилом доме под Арзамасом.

Пожар в ночь на 7 октября также вспыхнул в Курганской области в больнице скорой помощи. Никто не пострадал, людей эвакуировали из здания. Возгорание произошло в помещении, где хранилось постельное бельё.