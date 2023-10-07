Москва, 7 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме: все ограничения на приём и отправку самолётов сняли, сообщили 7 октября в пресс-службе воздушной гавани.

Михаил Метцель/ТАСС

В аэропорту напомнили, что с 04:26 мск действовали временные ограничения на приём и выпуск самолётов — по независящим от воздушной гавани причинам.

«С 05:15 часов ограничения на полёты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало о введённых московскими международными аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово временных ограничений на приём и отправку самолётов. Пять рейсов отменили и 17 задержали.

В ночь на 7 октября в Московской области силы ПВО сбили украинский беспилотник, следовавший в направлении Москвы. Об этом сообщили Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин.