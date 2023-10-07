Осло, 7 октября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. В результате украинского конфликта запасы оружия стран Запада истощились и большая часть западных государств вынуждена была засекретить количество вооружений для Киева. Об этом 7 октября заявил старший преподаватель разведки Норвежского оборонного колледжа, его слова процитировало издание NRK.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В некоторых странах до 50% определённых систем вооружения отсутствуют, поскольку они были переданы украинцам <…>. В большинстве стран засекречено, сколько именно передано и насколько велики пробелы в запасах оружия», — сказал он.

Эксперт отметил, что конфликт на Украине привёл к тому, что западные страны расходуют больше вооружений, чем производят, с трудом восполняя отправляемые Киеву запасы оружия.

По словам журналистов издания, Россия поставила Запад перед сложным выбором, когда им либо нужно перестать поставлять ВСУ оружие для обеспечения собственной безопасности в будущем, либо продолжать поставлять его Киеву, что способствует росту их уязвимости.

Как сообщало ИА Регнум, полковник Генштаба украинских войск Геннадий Коваленко 6 октября заявил, что ВСУ полностью зависят от помощи США и им крайне нужно продолжение поставок американского оружия. По его мнению, украинский конфликт не закончится скоро.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 7 октября рассказал, что Россия запросила на 13 октября заседание Совбеза организации по поставкам оружия Украине.