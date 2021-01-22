Москва, 7 октября, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Принимая решение о поставке на авиабазу в Польше многоцелевых истребителей Typhoon, способных наносить удары по наземным целям на значительную глубину территории, Великобритания упорно продолжает политику эскалации напряжённости в Европе. Об этом 7 октября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press Истребитель Eurofighter Typhoon

Дипломат в беседе с «РИА Новости» напомнила, что ранее Лондон поставил Украине танки и снаряды с обеднённым ураном, а также крылатые ракеты Storm Shadow.

«Теперь же речь идет о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу. Всё это звенья одной цепи», — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что, по сути, речь идёт об авиационной поддержке группировки войск на востоке Польши, на границах Союзного государства.

Захарова отметила, что подобными действиями Великобритания следует политике Запада постоянно создавать в мире кризисные ситуации и управлять ими для достижения своих целей, одна из которых ― усиление опеки над странами, которые англичане давно хотели бы видеть в числе своих беспрекословных вассалов.

Дипломат заявила, что в Москве отслеживают ситуацию с наращиванием контингента и развитием военной активности НАТО и учитывают эти факторы при планировании ответных действий.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе своего выступления на съезде Консервативной партии министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон по просьбе Варшавы направит в Польшу истребители Typhoon. Таким образом Великобритания рассчитывает помочь своему союзнику в защите от возможной «угрозы» со стороны России.

При этом в сентябре 2023 года в комитете парламента Великобритании по обороне заявили, что Военно-воздушные силы страны испытывают серьёзную нехватку боевых самолётов и не обладают достаточными резервами на случай масштабного военного конфликта. Сейчас на вооружении ВВС Великобритании стоят 205 самолётов, в том числе 159 истребителей, а увеличить боеспособность можно за счёт покупки новой партии американских истребителей F-35.

Второго октября минобороны Польши подтвердило, что получило от Великобритании истребители Eurofighter Typhoon. Как уточнил министр обороны республики Мариуш Блащак, британские пилоты вместе с польскими лётчиками истребителей F-16 будут патрулировать воздушное пространство Польши.