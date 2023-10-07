Мелитополь, 7 октября, 2023, 09:10 — ИА Регнум. На одном из военных аэродромов украинской армии под Полтавой в ночь на 7 октября прозвучал первый «салют» в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом 7 октября написал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Тelegram-канале, говоря о взрыве на складе крылатых ракет в Полтавской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Праздничный салют в День рождения президента России первым прозвучал на военном аэродроме ВСУ в Миргороде Полтавской области», — написал он.

Рогов пояснил, что это произошло в результате удара ракетой комплекса «Искандер-К» по складу крылатых ракет Storm Shadow и SCALP украинских войск на этом военном аэродроме.

«В 00:05 (совпадёт с мск) был слышен мощнейший взрыв и яркая вспышка», — отметил глава движения, добавив, что на этом аэродроме также базируются украинские боевые самолёты Су-27 и Миг-29. Владимир Путин 7 октября 2023 года празднует свой 71 день рождения.

Как сообщало ИА Регнум, начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас 6 октября рассказал, что российские военные подбили в Херсоне бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ. Он уточнил, что цель удалось выследить с помощью разведывательного дрона.

Вооружённые силы России 4 октября уничтожили у села Александро-Калиново в ДНР бункер с тактической группой командования украинских войск «Соледар». Удар был нанесён высокоточной бомбой ФАБ-1500УМПК.