Вашингтон, 7 октября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Патриотизм и традиционные взгляды рядового гражданина России похожи на сильную волю патриотов из американской глубинки, написал в своём микроблоге журналист из США Джексон Хинкл на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)

Илья Питалев/РИА Новости

К такому заключению он пришёл после поездки в РФ. Журналист осудил усилия либеральной западной элиты возвести «стену недоверия» между народами России и США.

Вместе с тем, по словам Хинкла, такого барьера между странами в реальности не существует, и преграда носит искусственный характер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Джексон Хинкл рассказал о своём посещении Москвы и впечатлениях о городе. Он сравнил столицу России с крупнейшими городами США.

Журналист назвал Москву «более потрясающим местом», чем Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес. Кроме того, он отметил, что город готов предоставлять услуги на высшем уровне и обладает хорошей инфраструктурой.

Хинкл также указал на чистоту и безопасность в российской столице. Он добавил, что остался восхищён Кремлём, Красной площадью, храмом Василия Блаженного и парком «Зарядье».