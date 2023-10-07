Курган, 7 октября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Пятерых человек вытащили спасатели из пожара в больнице скорой медицинской помощи в Курганской области. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

МЧС России

Уточняется, что возгорание произошло в Курганской больнице скорой медицинской помощи в подсобном помещении на втором этаже, где хранились постельные принадлежности. Спасатели эвакуировали из здания 25 человек. Пятерых человек спасли с помощью масок спасаемого, которые были разработаны специально для подобных случаев

Пожар в больнице получил повышенный ранг опасности, к ликвидации открытого горения привлекались 66 человек и 19 единиц техники. Площадь горения составила 25 кв. метров, открытое горение удалось ликвидировать в 00:35 мск.

Отмечается, что пострадавших при пожаре нет благодаря грамотным и оперативным действиям спасателей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар, который произошёл в Нижегородской области, унёс жизни пяти человек. Трагедия произошла под Арзамасом, по предварительным данным, погибла семья с тремя детьми.