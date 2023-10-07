Вашингтон, 7 октября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Жители Украины начали уставать от продолжающегося конфликта с Россией. Об этом 6 октября написал колумнист американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам журналиста, теперь проживающие на подконтрольной Киеву территории люди всё чаще и охотнее говорят об окончании конфликта с Россией.

«Люди устали. В прошлом году у них была <…> излишняя уверенность. Сейчас они почувствовали, что такое классическая война на истощение», — заявил в беседе с колумнистом экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Автор публикации также рассказал об ожесточенном споре в Верховной раде, в ходе которого ряд депутатов выступил за отказ от претензий на Крым и реалистичный взгляд на сложную ситуацию в зоне боевых действий.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев не может вести боевые действия «столько, сколько нужно».

В случае, если Украина не уверена в том, что сможет выдержать долгий конфликт, Киеву стоит попытаться его «заморозить» с гарантией безопасности от Соединённых Штатов, добавил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не начинала конфликт на Украине,а пытается его завершить. Глава государства напомнил, что Россия непричастна к кровавому антиконституционному перевороту в Киеве зимой 2014 года.

Президент 12 сентября заявил, что если Соединённые Штаты считают, что Киев готов к проведению мирных переговоров, то пусть отменят указ главы киевского режима Владимира Зеленского о запрете на переговоры.