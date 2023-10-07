Кито, 7 октября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Тела шести человек, убитых в пятницу в тюрьме «Литораль» в эквадорском Гуаякиле, были опознаны как колумбийцы, обвиняемые в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом 7 октября сообщила служба исполнения наказаний в социальной сети Х (бывшая Twitter).

EPA/ТАСС Бывший кандидат на пост президента Эквадора Фернандо Вильявисенсио во время предвыборного митинга, после которого его застрелили

Тела шести заключённых были обнаружены 5 октября в тюрьме «Литораль». После проведения необходимых экспертиз было установлено, что все погибшие являются гражданами Колумбии и обвинялись в убийстве бывшего кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидата в президенты Эквадора от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсьо 9 августа застрелили на митинге в Кито, были ранены ещё девять человек. По информации Генеральной прокуратуры Эквадора, подозреваемый в убийстве Вильявисенсио, который ранее получал угрозы, скончался от огнестрельных ранений. Всего были задержаны по делу шесть человек.

Кроме того, за неделю до выборов был убит неизвестными возле своего дома возглавлявший политическое движение «Гражданская революция» в провинции Эсмеральдас Эквадора Педро Брионес.