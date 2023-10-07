Вашингтон, 7 октября, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Некоторые члены Конгресса США потребовали от американского президента Джо Байдена предоставить им информацию о стратегии Белого дома по Украине и о якобы возможных переговорах с Россией по завершению украинского конфликта, говорится в письме конгрессменов, адресованном главе государства.

РИА Новости Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Глава комитета по внешней политике палаты представителей республиканец Майкл Маккол и его однопартиец сенатор Джим Риш, которые являются авторами письма, считают, что Вашингтон пока не может прийти к такой стратегии в отношении помощи Киеву, которая делала бы приоритетом национальные интересы Соединённых Штатов. В обращении также выражается беспокойство, что Белый дом может пытаться налаживать контакты с российскими чиновниками без участия в них украинской стороны.

Парламентарии также призывают Байдена предоставить описание того, как американская администрация видит «победу Украины» и «поражение России». Авторы письма хотят получить ответы на свои вопросы не позднее 6 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в случае возобновления переговоров с Россией украинским властям придётся начинать переговоры с признания реалий, сформировавшихся с марта 2022 года.

Президент Владимир Путин 12 сентября призвал США отменить указ Владимира Зеленского о запрете переговоров Киева с Москвой, если Вашингтон считает, что Украина готова к диалогу. Дмитрий Песков 20 сентября отметил, что предпосылки к переговорам по Украине отсутствуют.