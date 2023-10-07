Красный Лиман, ДНР, 7 октября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки «Центр» Вооружённых сил России отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 7 октября, сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук в интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й и 67-й ОМБр ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины», — сказал Савчук.

По его словам, в ходе боевых действий Вооружённые силы Украины потеряли около 60 человек личного состава.

Кроме того, средства противовоздушной обороны группировки сбили два снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено около 20 артиллерийских расчётов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России за неделю уничтожили на краснолиманском направлении более 430 украинских военнослужащих, а также 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий.