Оттава, 7 октября, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Попытки стран Запада ослабить Россию с помощью разжигания украинского конфликта аморальны и в конечном итоге уничтожат Украину. Такое заявление сделала 6 октября канадский политический комментатор Ариана Гиц в соцсети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Украинцы не должны быть личным щитом НАТО и ЕС. Политика ослабления России Украиной для всего мира аморальна», — указала журналист.

Гиц пояснила, что медленный и систематический подход к ослаблению армии России на деле приводит к медленному и систематическому уничтожению Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила обозреватель Al-Watan Хадиль Мохиеддин Али, главе Украины Владимиру Зеленскому следует опасаться предательства Соединёнными Штатами в любой момент. Как указала журналист, «привычка» Вашингтона избавляться от своих союзников давно стала основой мировой политики США и мирового влияния. Учитывая этот нюанс, главе киевского режима следует опасаться, что его сделают «козлом отпущения» в любой момент.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Украина в случае прекращения военных поставок продержится неделю. Президент добавил, что украинская экономика без внешних вложений существовать не может, то же самое касается и системы обороны.