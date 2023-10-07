Вашингтон, 7 октября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Сохранение суверенитета Украины соответствует интересам Соединённых Штатов Америки и НАТО, однако Джо Байден должен прекратить поддержку претензий Киева на Крымской полуостров, заявил обозреватель британского издания The Guardian Стивен Вертхайм.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей (помощь в сохранении суверенитета Украины) не требует от США поддержки украинской попытки занять Крым», — написал журналист.

Вертхайм подчеркнул, что дальнейшая перспектива поддержки Украины со стороны Вашингтона стоит под вопросом, учитывая отсутствие успехов в ходе контрнаступления Вооружённых сил Украины. По его словам, возвращение Крыма — маловероятная перспектива, достижение которой невозможно с учётом ограниченности ресурсов.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что конфликт на территории Украины не закончится до тех пор, пока Киев не откажется от своих бывший территорий, в том числе от Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.