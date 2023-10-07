Москва, 7 октября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Специальное маскировочное покрытие «Накидка», устанавливаемое на российские танки Т-90М «Прорыв-3», показало в ходе применения на передовой свою способность защищать боевые машины и отклонять от брони ракеты американского противоракетного комплекса (ПТРК) Javelin, сообщил журналистам информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-90

Он уточнил, что благодаря своим особенностям «Накидка» может нарушать работу запущенного по цели снаряда с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН).

«Так как «Накидка» обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — отметил источник, слова которого приводит «РИА Новости».

Он также отметил, что эффективность защиты можно повысить, если дополнительно использовать дымовые и аэрозольные завесы.

«Накидка» имеет многослойную структуру. Она надевается поверх танков как чехол, снижая их заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что танк Т-90М «Прорыв» не уступает по характеристикам американскому M1 Abrams и британскому Challenger 2. По его словам, российская бронемашина обладает меньшим весом, высокой манёвренностью и скорострельностью, а также повышенной дальностью стрельбы.

Минобороны 17 июня опубликовало видеоролик, в котором командир танковой роты с позывным Медведь рассказал об особенностях танка Т-90М «Прорыв». Военнослужащий подчеркнул, что эта боевая машина превосходит западные аналоги в скорости, точности, технологичности и защищённости.

Президент России Владимир Путин 16 июля назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире.