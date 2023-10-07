Братислава, 7 октября, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Временное правительство Словакии приняло решение о прекращении оказания Украине дальнейшей военной помощи. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя словацкого кабмина.

Иван Шилов ИА Регнум Словакия

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», — говорится в материале издания.

Отмечается, что решение о прекращении поставок в первую очередь связано с переговорами о формировании коалиции между партиями, выступающими против поддержки Киева. Ранее Роберт Фицо, лидер партии Smer, занявшей первое место на парламентских выборах, неоднократно выступал против поддержки Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала предоставление Украине нового пакета военной помощи. О своём решении она заявила сразу же после парламентских выборов, на которых победила оппозиционная социал-демократическая партия Smer.