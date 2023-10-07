Светловодск, Украина, 7 октября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Украинские военные заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС) и в качестве провокации могут осуществить её подрыв по «каховскому сценарию», заявил журналистам представитель силовых структур России со ссылкой на источники в рядах ВСУ.

ИА REGNUM Плотина Кременчугской ГЭС. Река Днепр. Инфографика

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Представитель силовых структур отметил, что указанная информация была получена от украинских военнослужащих, которые охраняют периметр станции.

Кременчугская ГЭС находится в городе Светловодске Кировоградской области. Её плотина образует Кременчугское водохранилище и является третьей ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ атаковали ракетами Каховскую ГЭС, что провело к разрушению верхней части станции. Из дамбы начался нерегулируемый сброс воды.

Потоки воды затопили более 30 населённых пунктов в Херсонской области. С опасных территорий эвакуировали более 47 тысяч человек. Больше всех пострадали населённые пункты Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка.

Президент России Владимир Путин назвал удары ВСУ по гидроэлектростанции терактом. Он сообщил, что ВСУ долгое время обстреливали ГЭС, в том числе ракетами HIMARS.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховскую гидроэлектростанцию целесообразно восстановить. Он рассказал, что проектные работы по восстановлению объекта уже ведутся.