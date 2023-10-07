Силовики заявили об угрозе новой провокации ВСУ по «каховскому сценарию»
Силовики предупредили о провокации на Кременчугской ГЭС по аналогии с Каховской
Светловодск, Украина, 7 октября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Украинские военные заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС) и в качестве провокации могут осуществить её подрыв по «каховскому сценарию», заявил журналистам представитель силовых структур России со ссылкой на источники в рядах ВСУ.
«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Представитель силовых структур отметил, что указанная информация была получена от украинских военнослужащих, которые охраняют периметр станции.
Кременчугская ГЭС находится в городе Светловодске Кировоградской области. Её плотина образует Кременчугское водохранилище и является третьей ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций Украины.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ атаковали ракетами Каховскую ГЭС, что провело к разрушению верхней части станции. Из дамбы начался нерегулируемый сброс воды.
Потоки воды затопили более 30 населённых пунктов в Херсонской области. С опасных территорий эвакуировали более 47 тысяч человек. Больше всех пострадали населённые пункты Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка.
Президент России Владимир Путин назвал удары ВСУ по гидроэлектростанции терактом. Он сообщил, что ВСУ долгое время обстреливали ГЭС, в том числе ракетами HIMARS.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховскую гидроэлектростанцию целесообразно восстановить. Он рассказал, что проектные работы по восстановлению объекта уже ведутся.