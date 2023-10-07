Хельсинки, 7 октября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Около пятой части жителей Финляндии не могут позволить себе удовлетворение основных потребностей, таких как еда и медицинское обслуживание. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 6 октября изданием Nya Dagbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Опрос проводился Институтом здравоохранения и благосостояния Финляндии (THL), в нём приняли участие около 28 тысяч респондентов.

Опрос показал, что финансовая уязвимость более всего распространена среди граждан возрастной группы от 20 до 39 лет. При этом во всех возрастных группах примерно около 10% респондентов заявили, что за последний год неоднократно могли оказаться без еды из-за отсутствия денег.

Было выявлено, что около миллиона финнов не могут позволить себе удовлетворение основных потребностей, таких как еда, лекарства либо посещение врача.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, присоединившись стремительно к НАТО, в Финляндии осознали, что членство в крупном Североатлантическом военном альянсе сложно и дорого. Выяснилось, что все статьи в НАТО, в том числе поддержка Украины, обходятся дорого бюджету Финляндии.

В конце сентября финские профсоюзы провели ряд акций против правительственной политики. Финские трудящиеся недовольны программой правительства на ближайшие четыре года, ухудшающей положение наёмных работников и касающейся процедур увольнения, оплаты больничных и других важных моментов.