Наступивший 591-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об отражении атаки украинского беспилотника в Подмосковье. Как сообщил 7 октября в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон, который летел в сторону Москвы, российские военные сбили в Истринском городском округе Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Чуть позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ. Там отметили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа была пресечена в 05:05 по московскому времени.

На фоне атаки беспилотникавременно прекратили работу международные аэропорты Внуково и Шереметьево, задержаны несколько рейсов.

Тем временем на краснолиманском направлении российские войска отразили семь атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины, уничтожив около 60 украинских военнослужащих.

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