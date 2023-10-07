Москва, 7 октября, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Российская компания «Герофарм» зарегистрировала отечественный препарат «Семавик», который является аналогом датского средства для лечения диабета «Оземпик», сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«В России зарегистрирован препарат «Семавик» компании «Герофарм», который заменит ушедший из страны «Оземпик», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В организации напомнили, что датская компания Novo Nordisk, которая выпускает «Оземпик», в 2023 году полностью прекратила поставки своего препарата в Россию, несмотря на наличие его в списке жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП).

В «Герофарм» также уточнили, что будут выпускать «Семавик» на собственном заводе в Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта Росздравнадзор объявил, что «Оземпик» будут ввозить в Россию как минимум до декабря 2023 года. В ведомстве отметили, что эта информация поступила от Novo Nordisk.

13 апреля Росздравнадзор проинформировал, что Novo Nordisk перестанет поставлять в РФ датский препарат от диабета «Ребелсас». При этом в федеральной службе подчеркнули, что на российском фармацевтическом рынке представлены аналоги «Ребелсаса».