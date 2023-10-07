Вашингтон, 7 октября, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Внешняя политика, проводимая экс-президентом США Бараком Обамой и действующим главой государства Джо Байденом, подтолкнула Россию и Китай к сближению, заявил Дональд Трамп в беседе с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

«Когда я был молод, я любил историю, и, как говорили, мои учителя, чего вы точно не хотели бы видеть, так это объединения России и Китая», — сказал Трамп. По мнению экс-президента, Россия и Китай являются естественными врагами, так как у этих стран общая граница, а КНР испытывает нехватку земли.

Дональд Трамп подчеркнул, что расширение и укрепление российско-китайских отношений стало прямым следствием «глупых и энергичных» действий Джо Байдена и Барака Обамы. По словам Трампа, будучи главой Белого дома, он никогда бы не допустил ни сближения России и Китая, ни конфликта на Украине.

«Проблемы на Украине бы не случились. Нулевой шанс, что это бы произошло. По двум причинам… Цена на нефть… она была бы значительно ниже. А ещё потому, что я говорил ему [Владимиру Путину — ред.] этого не делать», — заключил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине за счёт низких цен на нефть. По его словам, небольшая прибыль с продажи энергоресурса не позволила бы России начать проведение специальной военной операции.