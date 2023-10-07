Вашингтон, 7 октября, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Ложь, выставляющую Украину в хорошем свете, необходимо разоблачать. Такое заявление сделал 6 октября кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в соцсети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Как указал политик, республиканцы, поддерживающие украинский конфликт, распространяют такую же ложь о Донбассе, что и президент США Джозеф Байден.

«Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане», — пояснил Рамасвами.

Кроме того, кандидат в президенты США напомнил, что правительство главы Украины Владимира Зеленского запретило все оппозиционные партии в стране и объединило в государственную формацию все украинские СМИ.

Также Рамасвами обратил внимание на процветающую в стране коррупцию и на шантаж США отменой выборов на Украине, который использовал глава киевского режима, чтобы добиться финансовой помощи для своей страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы распространяет недостоверные данные о коррупции на Украине. Он заверил, что якобы «ни один доллар не был украден у партнёров Украины», но при этом отметил, что люди и случаи «бывают разные».

Кроме того, украинский глава обвинил экс-главу ЕК Жан-Клода Юнкера, заявившего ранее о невозможности вступления глубоко коррумпированной Украины в ЕС, в российской пропаганде.