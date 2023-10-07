Вашингтон, 7 октября, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бобби Грин обвинил российских спортсменов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в том, что они будто бы занимаются махинациями в спорте. Об этом американец заявил в интервью YouTube-каналу Jaxxon podcast.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Грин считает, что оба бойца из России якобы идут на уловки, чтобы не контактировать с сотрудниками Американского антидопингового агентства (USADA).

«Как вы считаете, по какой причине UFC проводит поединки Махачева в Абу-Даби?.. Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посещают мечеть и там тренируются, но туда не могут войти другие люди, даже офицеры USADA. Это позволяет им делать всё, что им захочется», — сказал американский боец.

В феврале 2022 года в бою против Грина Махачев одолел его техническим нокаутом. После поединка американец обвинил российского спортсмена в употреблении допинга.

Грин уточнил, что Махачев говорил ему, что в школе тому давали витамины. По мнению американца, это могли быть стероиды. 7 января 2023 года стало известно, что Хабиб Нурмагомедов ушёл из индустрии смешанных единоборств (ММА). Он завершил карьеру в UFC ещё в октябре 2020 года.

Нурмагомедов становился чемпионом UFC в лёгком весе и в марте 2022 года был включён в Зал славы этой международной организации. Действующим чемпионом UFC в лёгком весе является Махачев.