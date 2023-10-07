Манчестер, Великобритания, 7 октября, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Владелец английского футбольного клуба «Манчестер Сити» шейх Мансур попал под следствие в связи с подозрением о его возможной связи с Россией. Об этом 6 сентября сообщило испанское издание Sport. es.

«Манчестер Сити»

По информации источника, владельца футбольного клуба подозревают в том, что он оказал помощь российским предпринимателем в переводе денег из Англии в Объединённые Арабские Эмираты.

Если его вина будет доказана, шейх Мансур может лишиться футбольного клуба в связи с правилами Английской Премьер-лиги, в которых указано, что владельцы могут быть отстранены от управления за причастность к уголовным делам.

Шейх Мансур владеет «Манчестер Сити» с 2008 года. Кроме того, он является вице-президентом Объединённых Арабских Эмиратов.

Как передавало ИА Регнум, футбольный клуб «Манчестер Сити» 16 августа одержал победу над испанской «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА со счетом 1:1 (5:4 в серии пенальти). Английская команда впервые завоевала трофей в первом же участии в турнире.