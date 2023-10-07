Вашингтон, 7 октября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Главе Украины Владимиру Зеленскому следует опасаться предательства Соединёнными Штатами в любой момент. Об этом пишет 6 октября обозреватель Al-Watan Хадиль Мохиеддин Али.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Как пояснила журналист, время работает не на главу Украины и его сторонников, и постепенно их худшие кошмары превращаются в реальность.

«Украинский лидер боится быть брошенным союзниками в любой момент. Более того, его могут сделать козлом отпущения и перерезать глотку «российским ножом», не колеблясь ни секунды», — отмечает Хадиль Мохиеддин Али.

Кроме того, по мнению обозревателя, помощь и поддержка Киева западными союзниками могут прекратиться из-за трудностей, накапливающихся в странах Запада. Государства, входящие в ЕС, ожидают тяжёлая зима, и связанные с ней проблемы, которые отодвинут на второй план требования главы киевского режима.

«Конец президента Украины очевиден. Всем известно, что дружба с Америкой опаснее, чем вражда с ней, особенно в свете сокращения ее помощи. А привычка Вашингтона избавляться от своих союзников является основой его политики и мирового влияния», — резюмирует автор статьи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава киевского режима занимает правильную позицию, попрошайничая вооружения у Запада, хотя своими действиями подставил свою страну. По мнению Лукашенко, Запад заключил сделку с Зеленским, по которой Украина должна вести боевые действия против России «до последнего украинца», а ей будут поставлять вооружение.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал, что Украина полностью коррумпирована, в то время как страны Евросоюза отправляют ей миллиарды евро. Политик отметил, что Евросоюзу грозит гибель в случае вступления в него Украины.