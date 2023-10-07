Вашингтон, 7 октября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Сенатор Конгресса США Крис Ван Холлен предложил предоставить Польше установки израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome), если Варшава откажется от зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и передаст их Украине, сообщает издание Politico.

Israel Defense Forces. Тактическая система ПРО Израиля (Железный купол)

По данным журналистов, такую идею парламентарий выдвинул на закрытом брифинге, который проводили в Сенате США представители Пентагона. Реакция министерства обороны США на этот призыв не уточняется.

Ранее СМИ информировали, что Соединённые Штаты располагают двумя батареями «Железный купол» и планировали закупить еще три.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая газета The Jerusalem Post написала, что передача Украине Вашингтоном одной или двух батарей «Железный купол» почти не приведёт к изменениям в рамках украинского конфликта. Эксперты, опрошенные журналистами, пояснили, что Iron Dome предназначена для отражения ракет, используемых палестинским радикалами, и не сможет противостоять более продвинутому российскому вооружению.

29 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль выступает против того, чтобы США передавали Украине установки «Железный купол», поскольку опасается, что эта система вместе с другим израильским оружием может оказаться в руках Ирана.

12 августа стало известно, что Киев рассматривает возможность отмены безвизового режима с Израилем и исключения страны из формата «Рамштайн» за то, что еврейское государство якобы придерживается «пророссийской» позиции.