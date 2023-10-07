Люберцы, Московская область, 7 октября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Взрыв небольшой мощности произошел рядом с фитнесс-клубом в Люберцах возле подозрительного автомобиля в Люберцах Московской области. Об этом 7 октября сообщает «Известия» с места событий.

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Инцидент произошёл на улице 3-е Почтовое отделение, где расположен фитнесс-клуб, из которого эвакуировали персонал и посетителей из-за угрозы взрыва. Взрыв произошёл рядом с легковым автомобилем Audi, в котором, по предварительным данным, могла быть спрятана бомба.

Отмечается, что слабый хлопок произошёл рядом со зданием фитнесс-центра, по предварительным данным, был осуществлён контролируемый подрыв взрывного устройства, прикреплённого к автомобилю. Работал робот-сапёр.

На настоящий момент комментарии официальных властей не поступали. Информация о возможных пострадавших отсутствует.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Люберцы Московской области посетителей и персонал фитнес-клуба, а также жильцов расположенного рядом с клубом дома эвакуировали из-за угрозы взрыва. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии, ФСБ, пожарные и кинологи.

Отмечается, что внимание сотрудников полиции привлёк автомобиль без номеров, припаркованный посреди жилого квартала.