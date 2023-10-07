Вашингтон, 7 октября, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Администрация президент Соединённых Штатов Америки Джо Байдена рассчитывает 11 октября объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около 200 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По информации источника, о новом пакете военной помощи будет объявлено в среду на встрече контактной группы по поставках вооружения Украины в Брюсселе. При этом не уточняется, какие именно типы вооружения будут предоставлены ВСУ.

Ранее о скорой передаче Украинеочередного пакета вооружений ходе брифинга 2 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она отметила, что передача нового пакета помощи станет «сигналом» продолжения Вашингтоном поддержки Киева.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября палата представителей Конгресса США проголосовала за исключение финансирования Украины на новый финансовый год из бюджета Министерства обороны страны. Законодатели предложили вынесли в отдельный законопроект 300 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обратил внимание на то, что Соединённые Штаты Америки чрезмерно увлекаются спонсированием Украины, игнорируя в то же время потребности своего же населения.