Люберцы, Московская область, 7 октября, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Посетителей и персонал фитнес-клуба, а также жильцов расположенного рядом с клубом дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в городе Люберцы в Московской области. Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Сотрудники экстренных служб эвакуировали персонал и посетителей фитнесс-клуба, расположенного на улице 3-е Почтовое отделение. Кроме того, частично эвакуированы жильцы расположенного рядом жилого дома. Проживающих на первом этаже отправили в пункт временного размещения.

Проживающим на других этажах дома, а также жильцам соседних домов настоятельно рекомендовано не подходить к окнам.

Доя временного размещения людей и их обогрева на место ЧП прибыли как минимум десять автобусов. На месте дежурят сотрудники полиции, а также пожарные, сапëры и кинологи.

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