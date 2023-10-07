Москва, 7 октября, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Отмена запрета на экспорт бензина из России может стать «следующим этапом», однако действовать необходимо по обстановке, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Иван Шилов ИА Регнум Топливо

Он также отметил, что принятое правительством страны постановление должно помочь стабилизации ситуации на российской топливном рынке.

6 октября правительство России утвердило дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. В их числе оказались возврат к выплатам по демпферу в полном объеме и снятие запрета на экспорт дизтоплива в морские порты по трубопроводам для тех производителей горючего, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% своей продукции.

Кроме того, российские власти решили ввести заградительную пошлину на экспорт для организаций, которые не занимаются производством топлива. Размер платежа составит 50 тысяч рублей за тонну.

Правительство также повысило нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. 22 сентября первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин рассказал, что этот запрет бессрочный.

5 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ограничения на экспорт топлива из РФ будут действовать до тех пор, пока в них не отпадёт потребность.