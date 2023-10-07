Гранада, Испания, 7 октября, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Дипломатический скандал из-за вопросов миграции спровоцировали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Об этом 6 октября сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Евросоюз

Уточняется, что в ходе саммита Макрон и Мелони предложили провести встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, посвященную вопросам миграции.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг», — пояснил агентству информированный источник.

Также отмечается, что многие люди в Евросоюзе обеспокоены слишком большим количеством мигрантов. Но при наличии проблемы миграции, которая с каждым годом обостряется всё больше, многие лидеры предпочитают не заниматься этим вопросом, так как данная тема губительна для политической карьеры.

В публикации поясняется, что новое миграционное соглашение ЕС основано на концепции «обязательной солидарности». Следуя ей, страна может либо принять определенное число мигрантов, либо оплатить их приём другими государствами Евросоюза.

Саммит в Гранаде состоялся 5–6 октября, среди прочих вопросов на нём обсуждалось расширение Европейского союза и его последствия. Однако достичь согласия по этому вопросу не удалось. Общую позицию по миграции для итоговой декларации саммита лидеры стран ЕС согласовать не смогли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Евросоюз не стал устанавливать дату расширения сообщества в декларации, принятой по итогам неформального саммита ЕС в испанском Гранаде.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз необходимо реформировать ради принятия в блок новых государств. Речь идёт о возможности принимать ключевые решения, касающиеся в том числе внешней политики и безопасности, квалифицированным большинством, а не всеми странами блока, как это происходит сейчас.