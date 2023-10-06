ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об оценках деятельности Путина
Москва, 7 октября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОП) провёл опрос об оценках населением деятельности президента России Владимира Путина. Результаты социологического опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, 89% опрошенных считают Владимира Путина спокойным, активным и энергичным — 87%, волевым и решительным — 86%, мудрым — 80%.
При этом почти три четверти опрошенных охарактеризовали главу государства как честного, порядочного и справедливого. Также они отметили умение Путина слушать и уважать мнение других людей. Около 79% опрошенных считают Владимира Путина подходящим на должность президента страны гораздо лучше, чем другие политики.
Как передавало ИА Регнум, уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину по состоянию на 6 октября составил 77%. Согласно социологическому опросу, проведённому ВЦИОМ, главе российского правительства Михаилу Мишустину доверие выразили более 60% респондентов.