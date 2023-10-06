Москва, 7 октября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОП) провёл опрос об оценках населением деятельности президента России Владимира Путина. Результаты социологического опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно результатам опроса, 89% опрошенных считают Владимира Путина спокойным, активным и энергичным — 87%, волевым и решительным — 86%, мудрым — 80%.

При этом почти три четверти опрошенных охарактеризовали главу государства как честного, порядочного и справедливого. Также они отметили умение Путина слушать и уважать мнение других людей. Около 79% опрошенных считают Владимира Путина подходящим на должность президента страны гораздо лучше, чем другие политики.

Как передавало ИА Регнум, уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину по состоянию на 6 октября составил 77%. Согласно социологическому опросу, проведённому ВЦИОМ, главе российского правительства Михаилу Мишустину доверие выразили более 60% респондентов.