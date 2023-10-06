Мелитополь, 7 октября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Власти Запорожской области намерены принимать меры к тем гражданам, которые затягивают получение российского гражданства и планируют начать отказывать им в медицинской помощи. Такое заявление сделал глава региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

«Пока до нового года мы не торопим. После Нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации», — пояснил Балицкий.

В частности, если сейчас человек может получить медицинское обслуживание по украинскому паспорту, то с января 2024 года предлагается предоставлять медицинское обеспечение только по паспорту РФ.

Балицкий пояснил, что многие граждане откладывают оформление документов из-за лени, хотя местные власти проводят с такими гражданами разъяснительную работу. Глава региона добавил, что работа по получению паспортов РФ гражданами проходит системно и постоянно, на получение гражданства России сохраняется небольшая очередь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что разрешение гражданам Украины въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам, в том числе с истекшим сроком действия помогает украинцам, желающим стать частью России. Данная мера способствует переселению людей, которые приняли решение о переезде в Россию.