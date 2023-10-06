Вашингтон, 7 октября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа в том, что он якобы делился с посторонними секретной информацией об американских ядерных подлодках, не соответствуют действительности и нелепы. Об этом экс-глава Белого дома написал на странице в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее телеканал ABC распространил сведения о том, что политик якобы недавно обсуждал «потенциально чувствительную информацию» с австралийским миллиардером, который вместе с экс-президентом является членом флоридского клуба Мар-а-Лаго. Кроме того, собеседник Трампа после этого разговора поделился услышанным с другим людьми, среди которых были иностранные чиновники и журналисты.

Бывший глава Белого дома, в свою очередь, предположил, что указанные слухи распространяются «коррумпированными прокурорами», которые пытаются вмешаться в ход будущих президентских выборов. Политик уточнил, что он при частных беседах обсуждал «общеизвестный факт» о том, что США «производят лучшие субмарины и военную технику в мире».

Трамп отметил, что всегда будет «продвигать величие Америки и ее военной техники». По его словам, это помогает США теснить конкурентов Вашингтона в виде России и Китая, а также создавать рабочие места для американцев.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля американское министерство юстиции выдвинуло дополнительное обвинение против Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Ему вменили незаконное хранение бумаг, касающихся национальной обороны Соединённых Штатов.

Речь идёт о материалах, обнаруженных у него дома, в поместье Мар-о-Лаго. Политик отверг указанные обвинения. Трамп пояснил, что найденные у него бумаги были рассекречены, ещё когда он работал на посту президента.

В апреле он обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в утечке секретных документов Пентагона. Он назвал случившееся «самой позорной» страницей в истории США.