Киев, 7 октября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Более 800 единиц российского движимого имущества планируют конфисковать на Украине, соответствующий проект указа главы киевского режима Владимира Зеленского одобрило правительство страны. Об этом сказано в документе, опубликованном 6 октября на сайте министерства экономического развития Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Проект документа предусматривает изъятие около 800 единиц движимого имущества. По данным украинского ведомства, предполагается изъять около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн, более 300 грузовых и легковых автомобилей, нефтеналивной танкер, а также автоцистерны, строительную технику и авиационные двигатели.

Кроме того, планируется конфисковать семь российских самолётов МиГ-25 в нерабочем состоянии. Воздушные суда планируется разобрать и использовать как источник запчастей для украинских боевых самолётов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Украины заявил об изъятии российских активов на $765 миллионов. Указ о конфискации 903 российских активов утвердило в августе 2022 года правительство Украины. Речь идёт об имуществе российского государства, собственности подсанкционных юридических и физических лиц из России, и имуществе российских банков.

Закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности России и ее резидентов украинский глава подписал в марте 2022 года. Главным по его проработке и реализации был определен комитет по вопросам экономического развития. Изъятие российского имущества осуществляется без компенсации стоимости.