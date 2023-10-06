Ниамей, 7 октября, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Франция начнёт вывод войск из Нигера в понедельник, 9 октября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

Нигер

По информации телеканала, командование Вооружённых сил Франции определило место временного размещения подразделений за пределами Нигера. Воинский контингент будет передислоцирован в соседний Чад, где в Сахеле расположен штаб войск Франции.

Отмечается, что представители командования ВС Франции договорились с нигерскими мятежниками о процедуры вывода ограниченного контингента.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 пообещал, что Вооружённые силы страны будут выведены из Нигера до конца текущего года. Он отметил, что операция по выводу ограниченного контингента начнётся в ближайшие недели.