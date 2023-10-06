Екатеринбург, 7 октября, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Церемония прощания с Хушбахтом Турсуновым — штурманом военного вертолета Ми-8, перегнанного на Украину лётчиком Максимом Кузьминовым, прошла в Екатеринбурге, сообщает новостной портал Е1.RU.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы у гроба

Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов стали жертвами предательства Кузьминова. Их убили украинские военные после отказа сдаваться в плен.

Церемонию прощания провели с соблюдением воинских почестей. Тело Турсунова затем отправят на его родину, в Узбекистан, где он будет похоронен.

Кузьминов перегнал Ми-8 в Харьковскую область в августе 2023 года, а после сдался ВСУ. Предатель заявил, что Киев пообещал выплатить ему за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн рублей).

Хушбахт Турсунов и Никита Кирьянов не знали о планах Кузьминова. Они были убиты после приземления на украинском аэродроме.

По факту предательства было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Им занимается Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. 2 октября появилась информация о том, что российские спецслужбы получили приказ устранить Кузьминова.