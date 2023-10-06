Симферополь, 6 октября, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота обнаружили и уничтожили в Черном море возле юго-западного побережья Крыма украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве отметили, что дрон сбили в 10 км от побережья.

«Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что уничтожение БПЛА произошло примерно в 22:30 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что силы ПВО отразили атаку воздушных целей, которая была осуществлена с моря. В городе также объявляли воздушную тревогу, отмененную через некоторое время.

5 октября боевая авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в северо-западной части Чёрного моря. 6 октября Минобороны России обнародовало информацию о том, что вертолёт ВМФ РФ Ка-29 поразил в Чёрном море ещё один украинский безэкипажный катер, шедший в направлении Крыма.