Хельсинки, 6 октября, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Граничащие с Россией семь восточных и северных регионов Финляндии просят власти о дополнительном финансировании с 2028 года на защиту ЕС. Об этом 6 октября сообщает региональное издание Lapin Kansa.

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Одной из основных причин запроса стало соседство с Россией. Уточняется, что представители семи провинций собрались в Хельсинки и представили свои проекты по развитию регионов.

«Потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», — уточняется в сообщении.

Среди участников такие финские регионы, как Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия, Кайнуу, Центральная Остроботния, Северная Остроботния и Лапландия. Всего в них проживает совокупно около 1,2 миллиона человек, а площадь составляет около 60% от общей площади Финляндии.

Как указали представители регионов, приоритетом на следующий период финансирования с 2028 года должно стать рассмотрение особого статуса Восточной и Северной Финляндии в соответствии с соглашением о вступлении страны в Евросоюз.

В частности, регионы предлагают развивать промышленность и сообщение между северной Швецией и Норвегией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что присоединившись стремительно к НАТО, в Финляндии осознали, что членство в крупном Североатлантическом военном альянсе сложно, дорого и сильно политизировано. Все статьи в НАТО обходятся дорого бюджету страны, в том числе помощь Украине.