В Севастополе отменили объявленную во второй раз за сутки воздушную тревогу
Губернатор Развожаев: воздушная тревога в Севастополе отменена
Севастополь, 6 октября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отменили воздушную тревогу. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Иван Шилов ИА Регнум
«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в сообщении.
Её объявляли дважды за одни сутки в Севастополе. В городе приостанавливали движение общественного транспорта.
Развожаев также проинформировал, что, согласно предварительной информации, в Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку воздушных целей с моря.