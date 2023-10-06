Севастополь, 6 октября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отменили воздушную тревогу. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в сообщении.

Её объявляли дважды за одни сутки в Севастополе. В городе приостанавливали движение общественного транспорта.

Развожаев также проинформировал, что, согласно предварительной информации, в Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку воздушных целей с моря.