Грозный, 6 октября, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Висаитовский районный суд Грозного начнёт 9 октября рассмотрение дела о сожжении Корана, в котором фигурантом выступает житель Волгограда Никита Журавель, следует из данных суда.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Уголовное дело принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10 часов 09.10.2023 г.», — сказано в тексте.

Как сообщало ИА Регнум, в мае сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгограде Никиту Журавеля, устроившего акцию с сожжением Корана возле городской мечети. Задержанный заявил, что пошёл на такой шаг по заданию украинских спецслужб, которые пообещали ему денежное вознаграждение.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих, и в конце мая обвиняемого доставили в следственный изолятор Грозного. В Следственном комитете России пояснили, что дело Журавеля передали следователям в Чечню, поскольку ведомство получило многочисленные обращения жителей республики, призвавших признать их потерпевшими.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что виновный в сжигании Корана будет отбывать наказание в колонии, которая находится в одном из мусульманских регионов РФ. В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Кадыров заявил, что гордится своим сыном.